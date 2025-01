Vaccin tegen ziekte chikungunya krijgt positief advies

Binnenland

Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk een inenting krijgen tegen de ernstige virale ziekte chikungunya, die wordt overgebracht door tijgermuggen. Een vaccin daartegen krijgt een positieve beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten in Nederland en de andere EU-landen. Daarna is het aan landen zelf of en hoe het vaccin wordt vergoed.