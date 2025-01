Keijzer wil ingrijpen als cijfers over middenhuur kloppen

Keijzer wil wachten op de officiële cijfers van het vastgoedregister. Die verwacht ze over twee weken. De verwachting is dat deze cijfers het beeld bevestigen. „Het ziet er toch echt wel naar uit dat we een probleem hebben met elkaar”, zei de bewindsvrouw voorafgaand aan de ministerraad.

Ze wilde nog niet zeggen aan welke maatregelen zij denkt om ervoor te zorgen dat meer mensen een middenhuurwoning kunnen vinden. „Daar kan ik dus niet op vooruitlopen.” Het middenhuursegment loopt ongeveer van 900 tot 1158 euro per maand.