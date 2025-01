Brabant breidt subsidie voor wolfwerende maatregelen uit

Brabantse schapen- en geitenhouders komen al langer in aanmerking voor de subsidie. In totaal is er vanuit de provincie 200.000 euro beschikbaar. Voorwaarde is dat dierenhouders zich binnen een gebied bevinden waar wolven leven. Ook kunnen houders in acute situaties een beroep doen op de subsidie, als er bijvoorbeeld een rondzwervende wolf onverwachts opduikt en schade veroorzaakt.

Af en toe wordt een wolf gespot in Noord-Brabant. Voor zover bekend zijn er op dit moment echter geen wolven die zich in de provincie hebben gevestigd. Een wolf die tussen 2020 en 2023 neerstreek op De Groote Heide in het zuidoosten van Brabant is al langere tijd niet meer waargenomen, meldt de provincie.