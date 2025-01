Boodschappen ook dit jaar duurder, zeggen topmannen Jumbo en PLUS

Dit is afgelopen jaar „overduidelijk” gebeurd en zal dit jaar ook zo zijn, heeft de topman van PLUS, Aart van Haren, donderdagavond gezegd tijdens een rondetafelconferentie in Oegstgeest (Zuid-Holland) over inkoopperikelen. „Na covid is het heel hard gegaan door de hyperinflatie. Als de inkoopprijs van een huismerk met 5 procent moet stijgen door hogere lonen of energie zijn ze daar transparant over. Een producent van een A-merk van datzelfde product komt ons rustig vertellen dat dat het product 9 procent in prijs moet stijgen”, gaf hij als voorbeeld.

Hij stelde dat er in de praktijk fabrikanten zijn die 20 procent hogere inkoopprijzen willen vanwege duurdere grondstoffen voor bijvoorbeeld melk. Welke A-merken dit doen en bij wat voor producten, weet hij niet. „Ik denk dat het door het hele assortiment gebeurt, maar het zal bij de ene categorie extremer zijn dan de andere.”

Vertrekkend Jumbo-topman Ton van Veen stelde dat zijn keten momenteel kampt met leveringsproblemen van producten van Red Bull en JDE Peet’s, het moederbedrijf van onder andere Douwe Egberts. Omdat A-merken vaak duurder zijn dan huismerken, stijgen de prijzen die supermarkten en uiteindelijk consumenten betalen veel harder, voegde Van Veen daaraan toe. Joris Beckers, medeoprichter van Picnic, verklaarde dat dit soort fabrikanten een „accelerator van inflatie” zijn.