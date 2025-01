Politie toont foto’s twee opgepakte verdachten kunstroof Assen

De politie zegt de informatie te delen „in de hoop op meer informatie over waar ze zijn geweest en met wie zij na de kunstroof contact hebben gehad”. De topstukken die bij de kunstroof zijn buitgemaakt zijn nog altijd niet aangetroffen. De politie meldt dat het „de absolute prioriteit” van het OM en de politie heeft om de stukken terug te vinden.

De politie zegt de verdachten op het spoor te zijn gekomen na de vondst van een tas die in Assen werd gevonden. Een foto van de tas, waarin ook kleding werd gevonden, is ook door de politie naar buiten gebracht.

Eerder publiceerde de politie ook beelden van een man die enkele dagen voor de inbraak was gezien in een bouwmarkt in Assen. Hij is nog niet gevonden.