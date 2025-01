VVD’er en Dutchbat-veteraan Anne Mulder wordt burgemeester

Mulder was eerder tien jaar Tweede Kamerlid en een paar jaar wethouder in Den Haag. Hij vertrok in juni 2023 als wethouder toen de VVD uit de lokale coalitie stapte vanwege onenigheid over de manier waarop de coalitie moest omgaan met Hart voor Den Haag nadat diens partijleider Richard de Mos was vrijgesproken van corruptie.

Mulder, geboren in Hoogeveen en getogen in Zwolle, was als 24-jarige militair bij de val van Srebrenica. Hij blikte in 2020 in een documentaireserie van Coen Verbraak met andere Dutchbatters daarop terug. Bosnische Serviërs pleegden in 1995 een genocide in de moslimenclave, terwijl Nederlandse blauwhelmen die moesten beschermen.