Tuinman wil dat de Kamer IT niet meer ziet als kostenpost

De krijgsmacht van de toekomst moet volgens Tuinman een technologisch hoogwaardige organisatie worden. De oorlog in Oekraïne heeft dit proces alleen maar versneld. „Stilstand is achteruitgang in de digitale wereld. Dat toont de oorlog in Oekraïne ook aan”, zei de bewindsman. IT moet worden gezien als „integraal onderdeel van de krijgsmacht”.

De Kamer besprak donderdag het programma Grensverleggende IT (GrIT) dat de vervanging en modernisering regelt van een groot deel van de huidige IT-infrastructuur bij Defensie. In december liet Tuinman de Kamer weten dat het project drie jaar langer duurt. De kosten lopen met 360 miljoen op tot meer dan 3,7 miljard euro.

Het is niet voor het eerst dat het project meer geld nodig heeft. Dat zit de drie aanwezige Kamerleden (NSC, PVV en GroenLinks-PvdA) bij het debat dan ook niet lekker en ze spreken van een „zorgelijke ontwikkeling”. Technische tegenvallers, andere behoeften, stikstof, stijgende kosten en schaars personeel zorgen volgens Defensie voor de problemen.

Het programma is al door Tuinmans voorganger omgegooid na stevige kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing. De behoefte van de „war fighter” is op de eerste plaats gekomen, zegt de staatssecretaris en oud-commando. De kantoren zijn naar „achteren geschoven”. Door het programma onder meer kleiner te maken heeft Defensie er volgens hem nu meer grip op.

Dat betekent niet dat de bewindsman kan garanderen dat er niet opnieuw geld bij moet. De technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat het zich niet laat plannen, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij kunstmatige intelligentie. Die ontwikkeling kan hem dwingen tot nieuwe investeringen. „Op het slagveld kan het kleinste technologische voordeel het verschil maken.”

Aan het eind van het debat kan Tuinman op begrip van de Kamerleden rekenen. „Mijn fractie heeft er vertrouwen in, als we goed op de hoogte worden gehouden”, laat Annemarie Heite (NSC) weten. Het IT-verhaal is goed te volgen, zegt Jimme Nordkamp (GroenLinks-PvdA). „Het is een dynamische wereld. We moeten ook bijblijven. Dat kan soms helaas leiden tot budgetoverschrijdingen of tijdsoverschrijding.”