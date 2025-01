Geen proces huisarts om dood van man na overdosis geneesmiddelen

De arts had veel geneesmiddelen in zijn huisje in het Drentse Drouwen. Een 33-jarige man uit het Groningse Musselkanaal, die er in september 2023 verbleef, nam daar zo veel van dat hij een overdosis kreeg en overleed. Volgens het Openbaar Ministerie is de huisarts onzorgvuldig omgegaan met de geneesmiddelen, maar hij werd niet verdacht van moord of doodslag.

De geplande rechtszitting volgende week gaat niet door. Bij de behandeling had het OM de gebeurtenissen in het huisje willen uitleggen. Het is niet bekend of en hoe de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.