Minister Wiersma schaalt maatregelen tegen mond-en-klauwzeer af

Dat schrijft de minister vrijdag in een update aan de Tweede Kamer. De maatregelen die zijn ingetrokken zijn het afvoer- en bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven, schrijft de minister in een update aan de Tweede Kamer. De verboden waren op 11 januari door Wiersma ingesteld, nadat in de Duitse deelstaat Brandenburg op een bedrijf met waterbuffels MKZ was vastgesteld.

In totaal zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 3754 dieren onderzocht en bemonsterd. Die waren sinds 1 december op 131 Nederlandse veehouderijen aangevoerd uit Brandenburg.

Zeventien monsters, afkomstig van twaalf bedrijven, ondergaan voor de zekerheid nog een hertest. De betreffende boerderijen blijven nog geblokkeerd. Als de uitslagen gunstig zijn, wordt de blokkade opgeheven, meldt Wiersma. De verwachting is dat begin volgende week alle testuitslagen bekend zijn.

Praktijkoefening

„De afgelopen weken zijn voor de sector, en ook voor mij, erg spannend geweest”, schrijft de bewindsvrouw. „Ik hoop van harte dat we volgende week de situatie definitief onder controle hebben en kunnen concluderen dat we een zeer uitgebreide praktijkoefening hebben gehad, die alle betrokkenen op scherp heeft gezet.”

Wiersma volgt de ontwikkelingen in Duitsland „nauwgezet”. In dat land zijn nog altijd geen nieuwe uitbraken van MKZ. Duitsland heeft de vervoersbeperkingen in Brandenburg opgeheven. Alleen in de zogeheten beperkings- en bewakingszones van 3 en 10 kilometer rondom het getroffen waterbuffelbedrijf blijft een vervoersverbod tot minimaal 11 februari van kracht. Dit vloeit voort uit Europese diergezondheidsregelgeving.