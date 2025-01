Duitse landbouwminister: geen tweede MKZ-uitbraak

Het gaat om een kudde geiten uit het district Barnim ten noorden van Berlijn. Die locatie was uit voorzorg al afgesloten van de buitenwereld en de dieren zijn geruimd. „De status van vandaag is dat er geen tweede positief geval is”, aldus Özdemir tegen de radiozender Deutschlandfunk. „Duitsland is nog niet verlost van MKZ, maar de ziekte heeft zich tot vandaag tenminste nog niet verspreid.”

De MKZ-besmetting van vorige week werd aangetroffen bij waterbuffels, ook in Brandenburg. Dat was de eerste constatering van MKZ in Duitsland sinds 1988. Het virus veroorzaakt blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren en een klein deel van de besmette dieren overlijdt aan de ziekte. MKZ kan zich ook via mensen verspreiden.