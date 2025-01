Duitsland heft MKZ-maatregelen op

Vorige week werd voor het eerst in jaren weer MKZ aangetroffen in Duitsland. Een aantal dode waterbuffels in Brandenburg bleek het gevaarlijke virus te hebben opgelopen.

Daarop werd direct een noodverordening afgekondigd. Het was bijvoorbeeld verboden om koeien, varkens en schapen te vervoeren. Die regeling loopt dus vrijdag, na een week, af en wordt niet verlengd.

Eerder vrijdag werd aangegeven dat er geen tweede uitbraak van MKZ was in Duitsland. Donderdag werd bekend dat er mogelijk een nieuwe besmettingshaard was aangetroffen in de oostelijke deelstaat Brandenburg, maar volgens landbouwminister Cem Özdemir bleek uit laboratoriumtests dat het niet ging om MKZ.

„Duitsland is nog niet MKZ-vrij, maar de ziekte heeft zich in elk geval niet verspreid”, aldus Özdemir. Hij benadrukt dat het nog onduidelijk is hoe het virus plotseling weer kon opduiken in Duitsland en dat daar nog onderzoek naar wordt gedaan.

Mond-en-klauwzeer is ongevaarlijk voor mensen, maar zeer besmettelijk voor evenhoevige dieren zoals veel vee. Runderen en schapen bijvoorbeeld krijgen er koorts en blaren van. In de zone direct rond de aangetroffen uitbraak werden dieren geruimd om verspreiding te voorkomen.

De Duitse landbouwsector vreesde grote economische schade door de ziekte. Meerdere landen stelden al importverboden in voor rund- en varkensvlees uit Duitsland.