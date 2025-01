Oostenrijkse vastgoedmagnaat Benko gearresteerd

Een Italiaanse rechter gaf vorige maand opdracht tot de arrestatie van de zakenman en acht anderen. Dat had te maken met een onderzoek naar vermeende corruptie van politici in Noord-Italië, meldde persbureau Reuters eerder op basis van ingewijden. De politie in Oostenrijk zei daarna dat ze Benko niet zou arresteren.

In juni had de politie de villa van Benko doorzocht op zoek naar documenten die verband hielden met lopende onderzoeken. Aanklagers onderzoeken Benko op verdenking van fraude na het instorten van Signa. Benko zelf stelt dat de beschuldigingen tegen hem ongegrond zijn. Ook in Duitsland en Liechtenstein lopen onderzoeken naar Benko, om mogelijke fraude en witwassen.

Benko’s vastgoedimperium Signa viel eind 2023 om, nadat de rentes waren gestegen en de portefeuille van het bedrijf in waarde was gedaald. De groep bezat onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn, het iconische Chrysler Building in New York en warenhuis Selfridges in Londen.