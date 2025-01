Zaterdag worden opnieuw gijzelaars vrijgelaten, belooft Hamas • Eerste 90 Palestijnse gevangenen vrij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft „systematische toegang” door heel Gaza nodig om hulp te bieden aan de bevolking nu het bestand tussen Israël en Hamas is ingegaan. Dat zei de WHO zondag.

Volgens de organisatie moeten de „veiligheidsobstakels die hulpoperaties belemmeren worden verwijderd”. Voor de wapenstilstand, die zondagochtend inging, had Israël de volledige controle over de hoeveelheid en de aard van de hulp die Gaza binnenkwam.

Slechts de helft van de 36 ziekenhuizen is volgens de WHO nog deels operationeel. Bijna alle ziekenhuizen zijn beschadigd of gedeeltelijk verwoest. Slechts 38 procent van de gezondheidscentra functioneert nog.

Volgens het ministerie van Gezondheidszorg in Gaza zijn er tijdens de oorlog meer dan 110.000 mensen gewond geraakt. De WHO acht dit aantal betrouwbaar en zegt dat een kwart van de gewonden „levensveranderende verwondingen” heeft en revalidatie nodig heeft. 12.000 mensen hebben volgens de WHO elders behandeling nodig en moeten daarom worden geëvacueerd.

De vertegenwoordiger van de WHO in Gaza, Rik Peeperkorn, zei afgelopen week dat de komende vijf tot zeven jaar ten minste 10 miljard dollar (9,7 miljard euro) nodig is om het zorgstelsel in Gaza weer op te bouwen. Alleen in de komende anderhalf jaar is al zo’n 3 miljard dollar nodig, aldus Peeperkorn.