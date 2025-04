Veel steun voor coalitie met conservatieven bij SPD

De SPD hield de afgelopen tijd een onlinestemming over het coalitieakkoord. Daar deed 56 procent van de circa 360.000 leden aan mee. Slechts 15 procent stemde tegen het akkoord. „In deze zeer moeilijke tijden in de wereldpolitiek dragen we verantwoordelijkheid voor onze veiligheid, voor economische groei, baanzekerheid en gelijke kansen”, zei partijkopstuk Matthias Miersch in een verklaring.

Er was al gerekend op instemming van de SPD-leden, gezien de alternatieven voor een coalitie met de partij en CDU/CSU. Zonder de SPD zou bijvoorbeeld samengewerkt moeten worden met de radicaal-rechtse AfD of zouden nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.