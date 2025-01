Moeder vrijgelaten gijzelaar Emily: Ik wil iedereen bedanken die nooit is gestopt met vechten

Gewikkeld in een Israëlische vlag valt Emily Damari (28) in de armen van haar familie. Er wordt gelachen, gehuild en geknuffeld, is te zien op beelden die zijn vrijgegeven door het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. Na een nachtmerrie van 471 dagen is ze eindelijk herenigd met haar geliefden. Samen met Romi Gonen (24) en de 31-jarige Doron Steinbrecher vormt ze de eerste groep van drie gijzelaars die zondag zijn vrijgelaten in de deal tussen Israël en Hamas.

Het was tot het laatste moment spannend of het bestand daadwerkelijk in werking zou treden. Allereerst omdat de Israëlische regering nog haar goedkeuring moest geven. Dat gebeurde uiteindelijk tijdens een stemming die doorliep tot ver in de Joodse sabbat. Daarna wilde Israël eerst nog een namenlijst krijgen van Hamas met de gijzelaars die worden vrijgelaten, waardoor het opnieuw onzeker was of de deal kon doorgaan.

Nadat Hamas Israël op zondagochtend de lijst bezorgde, lag de weg voor het bestand vrij. Uiteindelijk ging de overeenkomst met enkele uren vertraging toch door. In de tussentijd voerde Israël nog aanvallen uit op „terreurdoelen” in het noorden en midden van de Gazastrook.

Gejuich

De drie Israëlische vrouwen werden overgedragen aan het Rode Kruis, dat hen naar de Israëlische strijdkrachten bracht. Het leger had aan de grens met Gaza drie stations ingericht voor de opvang van vrijgelaten gijzelaars. Het drietal is eerst door artsen en psychologen medisch gecontroleerd, voordat ze herenigd werden met hun familie. Ze zijn in stabiele toestand.

De vrijlating leidde in Israël tot grote blijdschap. Buiten het ziekenhuis werden de drie vrouwen verwelkomd door honderden mensen die langs de weg stonden. Toen de busjes met de vrijgelaten gijzelaars arriveerden, klonk gejuich en werden er liederen gezongen. Op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv klonk eveneens luid gejuich toen bleek dat de drie gijzelaars waren vrijgelaten door Hamas.

„Ik wil iedereen bedanken die nooit is gestopt met vechten voor Emily tijdens deze verschrikkelijke beproeving, en die nooit is gestopt met het noemen van haar naam”, zei de moeder van Damari in een verklaring. „Terwijl Emily's nachtmerrie in Gaza voorbij is, duurt het onmogelijke wachten voor te veel andere families voort. Elke laatste gijzelaar moet worden vrijgelaten en humanitaire hulp moet worden geboden aan de gijzelaars die nog steeds wachten om thuis te komen.”

In totaal moeten 33 ontvoerden in de eerste fase van de wapenstilstand vrijkomen, verdeeld over de komende zes weken. De gijzelaars worden geruild tegen 1904 Palestijnse gevangenen. Voor de nu vrijgekomen vrouwen heeft Israël negentig Palestijnse gevangenen, voornamelijk vrouwen en minderjarigen, vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Een deel van de vrijgelaten gevangenen werd in twee bussen naar de plaats Beitunia op de Westelijke Jordaanoever gebracht. Daar werden ze door honderden Palestijnen met gejuich ontvangen.