Doron, Emily en Romi: deze drie gijzelaars heeft Hamas vrijgelaten

Gonen, een van de gijzelaars die is vrijgelaten, werd op 7 oktober 2023 gegijzeld op het Novamuziekfestival, waar meer dan 300 mensen werden vermoord. Ze liep in een hinderlaag toen ze samen met haar vrienden in een auto probeerde te ontsnappen. Op dat moment hing ze aan de telefoon met haar moeder „Ze hebben me neergeschoten, mama. Ik ben aan het bloeden”, zei ze. Drie vrienden met wie Gonen naar het festival was gegaan, overleefden de slachtpartij niet.

Damari, die ook de Britse nationaliteit heeft, werd op 7 oktober 2023 ontvoerd uit haar appartement in Kfar Aza, dicht bij de grens met de Gazastrook. „De terroristen schoten haar in haar hand en er kwamen granaatscherven in haar been terecht”, getuigde haar moeder na het drama. „Ze werd geblinddoekt in haar eigen auto gesleurd.” Nu ze is vrijgekomen schrijft Damari op Instagram: „Ik ben teruggekeerd naar mijn geliefde leven.”

Steinbrecher, een dierenarts met de Roemeens-Israëlische nationaliteit, werd net als Damari ’s ochtends –nog in haar pyjama– uit Kfar Aza ontvoerd. „Ze hebben me”, klonk het in haar laatste spraakberichtje aan vrienden. Vorig jaar verscheen Steinbrecher met twee andere gijzelaars in een video waarin ze haar vrijlating bepleitte.

Gestorven

Gonen, Damari en Steinbrecher zijn de eerste gijzelaars die zondag door Hamas zijn vrijgelaten als onderdeel van een vorige week woensdag overeengekomen staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurorganisatie.

Het is maar de vraag of het bestand de eerste fase overleeft

Het bestand bestaat uit drie fases. De eerste fase omvat een volledig, maar tijdelijk staakt-het-vuren. Hamas belooft in deze periode 33 van de 98 nog vastzittende Israëlische gijzelaars vrij te laten. Als onderdeel van het bestand zullen Israëlische troepen zich geleidelijk terugtrekken uit het centrum van de Gazastrook, mogen Palestijnse vluchtelingen naar het noorden terugkeren en rijden dagelijks 600 vrachtwagens met humanitaire hulp Gaza binnen.

In de eerste fase worden alle vrouwen en kinderen door Hamas vrijgelaten. Daarna volgen de mannen van boven de 50 jaar. Zaterdag zullen nog vier gijzelaars vrijkomen. In de weken erna zullen iedere week drie personen volgens plan worden vrijgelaten: op dag 14, 21, 28 en 35 van het bestand. In de laatste week zullen veertien gijzelaars vrijkomen. Daarbij zouden ook de lichamen van gestorven gijzelaars zijn.

De Israëlische gijzelaars worden geruild tegen 1904 Palestijnse gevangenen. Maandag liet Israël al 90 Palestijnen vrij, die waren veroordeeld voor relatief lichte vergrijpen. Volgens de Israëlische regering zullen 737 personen worden vrijgelaten die waren betrokken bij de bloedige terreuraanvallen op 7 oktober 2023.

Op de zestiende dag van het bestand zullen de onderhandelingen starten over fase twee van het bestand. In een periode van zeven weken zullen de overige 65 Israëlische gijzelaars vrijkomen en zal Israël zich volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het akkoord voorziet ten slotte in een derde fase, waarin de laatste lichamen van gijzelaars en Palestijnse terroristen worden uitgewisseld en de wederopbouw van Gaza ter hand moet worden genomen.

Vernietigen

Maar dat zal allemaal pas gebeuren als het fragiele bestand de eerste fase overleeft. Dat is op dit moment maar zeer de vraag. Het staakt-het-vuren kan worden geschonden en Hamas kan nieuwe eisen stellen.

Aan de andere kant staat voor een deel van de Israëlische regering de doelstelling nog overeind om Hamas van de kaart te vegen. De rechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft zich zondag samen zijn partij teruggetrokken uit het Israëlische kabinet – nadat hij herhaaldelijk had gedreigd eruit te stappen. Met het vertrek van Ben-Gvirs partij heeft de coalitie nog altijd een nipte meerderheid van 62 zetels.

Naast Ben-Gvir dreigde ook de rechtse minister van Financiën Bezalel Smotrich uit de coalitie te stappen, maar daar heeft hij volgens The Times of Israel voor nu besloten van af te zien. Premier Benjamin Netanyahu zou volgens hem hebben toegezegd de oorlog niet te beëindigen „zonder al zijn doelen te bereiken”. Ook zou Netanyahu volgens Smotrich een „geleidelijke overname van de gehele Gazastrook” hebben beloofd.