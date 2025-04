Kremlin: vredesproces gaat minder snel dan Trump wil

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil de oorlog in Oekraïne beëindigen en lijkt het geduld te verliezen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat de strijdende partijen met „concrete voorstellen” moeten komen. „Als er geen vooruitgang wordt geboekt, zullen we ons terugtrekken als bemiddelaars in dit proces.”

Beide partijen verzekeren de VS dat ze van goede wil zijn. President Vladimir Poetin kondigde onlangs een eenzijdig bestand aan rond nationale feestdag 9 mei. Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky noemde dat vervolgens een poging tot manipulatie. Hij beschuldigde Poetin ervan gesprekken over een serieus staakt-het-vuren te saboteren en verder te willen vechten.

Het Kremlin wees woensdag juist weer naar Oekraïne. Regeringswoordvoerder Dmitri Peskov wees erop dat Poetin bereidheid had getoond voor rechtstreekse vredesgesprekken tussen zijn land en Oekraïne. „Helaas hebben we in deze context nog geen verklaringen uit Kyiv gehoord. We weten dus niet of Kyiv er al dan niet klaar voor is,” zei hij in het Engels tegen de pers. De president staat volgens zijn woordvoerder wel direct open voor „politieke en diplomatieke manieren om dit conflict op te lossen”.