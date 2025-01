Netanyahu: Eerst lijst gijzelaars zoals afspraak, dan kan wapenstilstand pas ingaan

„We gaan pas verder met de overeenkomst als we de lijst ontvangen van de ontvoerden die moeten worden vrijgelaten, zoals overeengekomen”, stelt Netahyahu op X. „Israël tolereert geen schendingen van de overeenkomst. De enige verantwoordelijkheid ligt bij Hamas.”

Het is de bedoeling dat het staakt-het-vuren met ruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen zondag begint.

In het akkoord staat dat Hamas de namen van de gijzelaars minstens 24 uur voor hun vrijlating moet verstrekken, benadrukt The Times of Israel.

Zondagmiddag zouden de eersten worden vrijgelaten, melden andere Israëlische media. Het zou gaan om drie vrouwen.

Van Hamasbronnen is vernomen dat de lijst met de namen van de drie burgers de komende uren wordt ingediend.