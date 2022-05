Bij een verplichting gaan de hakken haast als vanzelf in het zand, een mens hecht nogal aan persoonlijke vrijheid. Dat er kritiek klinkt op het plan van minister De Jonge van Volkshuisvesting om de hybride warmtepomp verplicht te stellen, is daarom niet verrassend. Want hoezo moeten dat? Toch verdient het voornemen serieuze aandacht.