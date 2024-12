Als u voor 31 december een warmtepomp bestelt, kunt u nog profiteren van de gunstige subsidieregeling van 2024. Dat geldt ook als de warmtepomp pas in 2025 wordt geplaatst.

Ik raad u aan om vooral te letten op het serviceaspect, zeker als u kiest voor een combinatie van een warmtepomp en cv-ketel. Dit heet een hybride verwarmingssysteem. Als de installateur van de warmtepomp een andere is dan die van de cv-ketel, kan het zijn dat geen van de installateurs een mogelijke storing in behandeling wil nemen, omdat de cv-ketel van firma A gekoppeld is aan de warmtepomp van firma B en omgekeerd. Het zoeken naar de oorzaak van de storing kan dan lastig worden.

Een installateur is bezig met het plaatsen van een warmtepomp. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Het meest gebruikte type warmtepomp is de lucht/waterwarmtepomp. Deze onttrekt energie aan de buitenlucht of aan de afgezogen lucht binnenshuis.

De prijzen van gas en elektriciteit kunnen als gevolg van marktomstandigheden flink schommelen. Daarom is het raadzaam om een warmtepomp te kiezen die het mogelijk maakt (of hierop voorbereid is) om te profiteren van wisselende elektriciteitsprijzen, de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Dit noemt men ook wel ”smart grid ready”.

Jan Zijderveld. beeld Cees van der Wal

De capaciteit van een warmtepomp hangt uiteraard af van de grootte van de woning en de mate van isolatie. Als u kiest voor een volledig elektrische oplossing, moet uw woning minimaal energielabel B hebben. Uw woning moet kunnen worden verwarmd met cv-water van, bij voorkeur, maximaal 35 graden. Dat vergt radiatoren met een hoog rendement en/of vloerverwarming. Bedenk ook dat het met zo’n lage watertemperatuur doorgaans meer tijd kost om de temperatuur in huis naar een comfortabele waarde te krijgen dan met cv-water van 65 graden.

Het netcongestieprobleem is voorlopig nog niet opgelost, dus het is te verwachten dat energieleveranciers het steeds aantrekkelijker gaan maken om te kiezen voor een dynamisch elektriciteitscontract. Er zijn zelfs warmtepompen waarbij de slimme sturing, in geval van netcongestie en hoge elektriciteitsprijzen, kiest voor verwarmen met gas.

Voor het berekenen van de capaciteit van de warmtepomp in kilowattuur geldt een vuistregel: vermenigvuldig het gasverbruik in kuub gas (voor verwarmen) met 10 en deel dat door 1600 stookuren. Dus bij een verbruik van 1000 kuub hebt u een warmtepomp van minimaal 6,25 kilowattuur nodig. Laat in elk geval een warmteverliesberekening maken.

Kies voor een leverancier met een bewezen reputatie met wie u een servicecontract kunt afsluiten. Als u kiest voor een hybride oplossing, bestel dan de warmtepomp bij de installateur waar ook uw cv-ketel vandaan komt. Maak duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast.

De auteur is energieadviseur.