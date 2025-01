Bestand Gazastrook gaat in op 19 januari • Gazanen en Israëliërs vieren feest

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens een persconferentie details gedeeld over het bestand in de Gazastrook. Het akkoord bestaat in de eerste fase van zes weken uit onder meer een staakt-het-vuren. Als de onderhandelingen over de tweede fase na die zes weken nog niet klaar zijn, blijft het tijdelijke staakt-het-vuren gelden.

De eerste fase bestaat uit terugtrekking van Israëlische militairen uit de bevolkte gebieden. Biden meldde ook dat Hamas gijzelaars zal vrijlaten, onder wie Amerikanen. Israël laat in ruil honderden Palestijnse gevangenen gaan. Ook kunnen Palestijnen terugkeren naar hun woningen in heel Gaza en komt er meer humanitaire hulp, aldus Biden.

Fase twee moet uit onder meer een permanente wapenstilstand bestaan. De onderhandelingen hierover moeten nog plaatsvinden. In deze tweede fase moeten meer gijzelaars worden vrijgelaten en verlaten alle Israëlische militairen Gaza. In de derde fase moeten de lichamen van overleden gijzelaars naar Israël worden overgebracht en komt de focus op de wederopbouw te liggen.

De oorlog kon volgens Biden niet anders dan eindigen met een deal over de vrijlating van gijzelaars. Hij is "diep tevreden" dat deze dag is gekomen voor het Israëlische volk, families van de gijzelaars en de onschuldige mensen in Gaza. De Palestijnen hebben volgens Biden "onvoorstelbare verwoesting" meegemaakt en zijn "door een hel gegaan". "Te veel onschuldige mensen zijn omgekomen." De president stelt dat het Gazaanse volk zich nu eindelijk kan bezighouden met de wederopbouw en een "toekomst zonder Hamas aan de macht".

Biden complimenteerde de diplomaten die betrokken waren bij de totstandkoming van de deal. Hij zei dat de overeenkomst was ontwikkeld en onderhandeld onder zijn regering, maar de uitvoering grotendeels bij de regering van aanstaande president Donald Trump zal liggen. "Deze afgelopen dagen hebben we als één team gesproken." Bidens en Trumps gezanten waren deze week allebei bij de onderhandelingen in Qatar.

Trump treedt volgende week maandag aan als president. Biden zei dat zijn vertrek komt nu "onze vrienden sterk zijn, onze vijanden zwak en er echte kansen zijn voor een nieuwe toekomst", in Libanon, Syrië en het Palestijnse volk. Er is volgens Biden een "echte kans voor een betere toekomst voor het Midden-Oosten".