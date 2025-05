Hof geeft NYT gelijk in zaak sms’jes Von der Leyen en Pfizerbaas

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de New York Times in het gelijk gesteld in een rechtszaak die de krant had aangespannen over sms’jes tussen voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen en Pfizer-directeur Albert Bourla. De twee hebben berichten uitgewisseld terwijl ze een miljardendeal sloten over coronavaccins. De NYT wilde die sms’jes inzien.