NYT: Iran stelt VS regionale nucleaire samenwerking voor

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou het voorstel hebben gedaan tijdens onderhandelingen in Oman. Iran wil laagverrijkt uranium blijven produceren en bood aan dat ook naar andere landen in de regio te exporteren. Dit uranium is ongeschikt voor kernwapens, maar wel bruikbaar voor civiele doeleinden.

Iran zou met het voorstel een alternatief willen bieden voor de Amerikaanse eis dat het hele nucleaire programma wordt ontmanteld. Samenwerking met andere landen moet voor meer internationale betrokkenheid en daarmee ook meer toezicht zorgen. Het is nog onduidelijk of andere landen in de regio ervoor openstaan.