Wat een organist naar YouTube trekt

Neem een paar bekende namen. Marco den Toom heeft sinds 2008 een account op YouTube en heeft meer dan 16.000 abonnees. Hij postte de achterliggende jaren bijna 300 video’s, die goed zijn voor bijna 8 miljoen weergaven.

Martin Mans is ruim acht jaar actief op het videoplatform. Zijn account telt ruim 17.000 abonnees, voor wie de organist inmiddels bijna 700 video’s online zette – overigens soms ook met solisten en koren. Totaalaantal weergaven: ruim 9,5 miljoen.

Gert van Hoef, die wel als YouTubeorganist wordt aangeduid, lijkt de kroon te spannen. Hij heeft 128.000 abonnees en plaatste meer dan 800 video’s, die in totaal ruim 78 miljoen keer zijn bekeken.

Anderen halen mindere aantallen, maar spelen toch actief hun partijtje mee. Gerben Budding (ruim 13.000 abonnees, bijna 330 video’s), Sietze de Vries (meer dan 6800 abonnees, bijna 200 video’s), Minne Veldman (4300 abonnees, bijna 500 video’s), Rien Donkersloot (ruim 1500 abonnees, zo’n 80 video’s): ze bereiken allemaal via YouTube een groot of zelfs heel groot publiek.

En dan zijn er natuurlijk de buitenlandse organisten – YouTube kent geen grenzen. Neem de Duitse musicus Paul Fey, actief in Leipzig, die bijna 61.000 abonnees heeft en meer dan 1100 video’s postte. Of de Britse broers Jonathan en Tom Scott, die als duo op het kanaal Scott Brothers Duo voor meer dan 154.000 abonnees al bijna 700 video’s uploadden.

In veel gevallen gaat het om liveregistraties van werken die de speelmannen –meestal zijn het inderdaad mannen– op concerten hebben gespeeld. Anderen maken speciaal voor de gelegenheid nieuwe video’s.

Behalve video’s die organisten zelf maken, verschijnen er ook opnamen mét organisten. Zoals in de recente serie OrgelRijk van het Reformatorisch Dagblad. Daarin komen musici als Gert van Hoef, Harm Hoeve, André van Vliet, Arjan Versluis en Peter Eilander in beeld, die hun visie op kerkmuziek delen en een geliefd orgel demonstreren. Ook deze video’s vallen in de smaak. De opname met Harm Hoeve werd inmiddels 10.000 keer bekeken, die met André van Vliet 17.000 keer, terwijl Rien Donkersloot ook 17.000 kijkers trok.

Het orgel staat dus –in ieder geval online– momenteel absoluut in de belangstelling. De vraag is: wie zijn die kijkers? En: hoe gaat het produceren van zo’n video in z’n werk? En ook: wat drijft een organist om zich op YouTube te presenteren, en wat levert hem dat op?