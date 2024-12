Organist Gerben Mourik: Door psalmen te zingen bid je samen en breng je God de lof

Mourik studeerde aan het conservatorium in Tilburg en kreeg onder andere les van Bram Beekman. Inmiddels is Mourik, naast kerk- en concertorganist, zelf muziekdocent. „Ik vind het lesgeven erg leuk en ben veel bezig met improvisatie in de klas. Kinderen kunnen een eigen muziekstuk maken, op basis van een instructie of een toonladder. Ze kunnen er veel creativiteit in kwijt.”

Als kerkorganist pleit Mourik ervoor om psalmen in zijn geheel te zingen. „Ik denk dat de notie dat psalmen gezongen gebeden zijn soms best wel ver weg is. Als je maar een paar verzen uit een psalm zingt, neem je de psalm in zijn geheel niet serieus. Ik zou graag aaneengesloten coupletten of hele psalmen zingen. De doorgaande lijn is belangrijk om je concentratie erbij te houden.” In de dienst speelt Mourik eenvoudig en duidelijk verstaanbaar qua melodie en stijl, zodat ieder gemeentelid erin mee kan komen. „Vroeger wilde ik laten horen wat ik kon. Maar ook een eenvoudig en goed toegankelijk voorspel met precies de goede weergave van de tekst kan van hoog niveau zijn. Dat is veel moeilijker dan iets quasi-ingewikkelds in elkaar draaien.”