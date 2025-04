Mensen kunnen een of meerdere van de in totaal 1445 orgelpijpen adopteren. Dat meldt Omroep Zeeland. Niels Eversdijk, sinds 2013 organist van de Geerteskerk, vertelt in de uitzending waarom het orgel een opknapbeurt nodig heeft. Zo zijn de balgen – de longen van het orgel – lek, verzakken Trompetpijpen en komen er scheuren in houten pijpen.

De Geerteskerk in Kloetinge. beeld Jaap Wolterbeek

De provincie Zeeland kende in 2024 een subsidie van ruim 244.000 euro toe voor de restauratie van het Hessorgel. Op dit moment is er nog meer dan een ton nodig op het totale bedrag van circa 400.000 eurto, weet kerkrentmeester Els Robbeson. De kerk probeert dit gat te dichten met de adoptieactie. Mensen ontvangen volgens Robbeson een document waarop staat welke pijp ze hebben geadopteerd. Op een later moment kunnen ze komen luisteren hoe hun pijp klinkt.

Voor iedere portemonnee is een pijp beschikbaar, want de adoptiekosten variëren van een tientje tot 5000 euro. Sinds afgelopen zaterdag kunnen mensen zich over een pijp ontfermen. Het valt de kerkrentmeester op dat de Vox Humana in trek is. De Holpijp valt volgens haar minder in de smaak, terwijl die het hardst aan restauratie toe is.

Het orgel van de Geerterskerk is in 1787 gebouwd door Hendrik Hermanus Hess (1735-1794). In de loop van de tijd werd het instrument diverse keren gewijzigd, waarbij het nodige historische pijpwerk verloren ging. Flentrop Orgelbouw restaureerde het instrument in 1975. Daarbij is de oorspronkelijke dispositie hersteld, op de Sexquialter van het bovenwerk na. Men handhaafde in 1975 de Viola di Gamba 8’ uit 1913. Verder kreeg het orgel nieuwe klavieren en registerknoppen naar het voorbeeld van Hess. In 2008 voegde orgelbouwer René Nijsse twee pedaalstemmen toe, een Subbas 16’ en een Prestant 8’. De restauratie van het Hessorgel zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 beginnen en een jaar in beslag nemen.

Naast het Hessorgel beschikt de Geerteskerk over een kistorgel van De Koff, dat drie stemmen telt.

Adoptie van een orgelpijp is mogelijk door een mail te sturen naar cvk@pknkoetinge.nl of via de facebookpagina van de vrienden van de Geerteskerk.

Zie ookpknkloetinge.nl.