Organist Minne Veldman: Op zondag kijk ik niet op een minuut

Veldman houdt van de muziek van Zwart, Asma en Mulder. „In eerste instantie speelde ik bijna alleen maar muziek uit de romantisch hoek. Het conservatorium heeft mijn muzikale horizon enorm verbreed. Dat ik nu bijvoorbeeld muziek van Franck, Widor en Reger speel, was zonder mijn conservatoriumtijd nooit zo geweest. Toch is mijn voorliefde voor de romantische muziek niet veranderd. Ik ben best een emotioneel mens en ik wil mijn hart ergens in kunnen leggen. In de kerkdienst ben ik overwegend een romanticus.”

De eredienst is een geloofsbeoefening, stelt Veldman. „Het gaat om de eer van God. Muziek draagt daaraan bij. Als organist wil ik mensen goed laten zingen, maar zich ook laten realiseren wat ze zingen. Muziek heeft in de dienst geen ondergeschikte rol en het hoeft wat mij betreft niet zo kort en zo praktisch mogelijk. We leven in een jachtige wereld en op zondag hebben we de tijd. Dan kijk ik niet op een minuut.”