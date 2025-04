Orgel gereformeerde gemeente in Nederland Ochten uitgebreid

In 2014 nam de ggiN van Ochten in de wijk De Triangel een nieuw kerkgebouw in gebruik. Vrijwilligers plaatsten toen een pijporgel waarvan het materiaal gedeeltelijk afkomstig was van twee instrumenten: het voormalige orgel van Franssen/Vermeulen uit de Sint-Caeciliakerk in Berkel-Enschot en het orgel uit de voormalige gereformeerde Maranathakerk in Driebergen. Jacques Stinkens Orgelpijpenmakerij maakte nieuwe frontpijpen. Het front werd ontworpen en nieuw gebouwd door de firma Rijksen. Het instrument telde 22 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal.

Al na zes jaar bleek restauratie nodig, omdat het om gebruikt materiaal ging, vanwege gebreken en door onder andere stemschade. Besloten werd het orgel in fasen aan te pakken. Zo is in 2020 de windlade van het Hoofdwerk volledig gerestaureerd. Ook vond er een dispositiewijziging plaats.

In 2024 werd de tweede fase uitgevoerd, waarbij het Bovenwerk werd aangepakt. Ook nu vond een dispositiewijziging plaats en werd het complete Bovenwerk hersteld en opnieuw geïntoneerd.

Vanwege uitbreiding van het kerkgebouw met een galerij, werd dit jaar besloten het orgel uit te breiden om het zodoende meer draagkracht te geven. Zo telt het Pedaal nu zes stemmen in plaats van de oorspronkelijke drie registers.

In een laatste, vierde fase zal het orgel een extra windlade krijgen die vanaf het Hoofdwerk bespeelbaar wordt. Deze zal plaats bieden aan zes stemmen. De definitieve dispositie moet nog worden vastgesteld. De restauratie van het orgel is en wordt uitgevoerd onder leiding van J. Hooghwerff Orgelmakerij in samenwerking met vrijwilligers uit de gemeente.

Op 18 mei moet het orgel voor wat betreft de derde fase zijn opgeleverd, waarna de ingebruikname volgt.