Organist Gerben Budding: Door actief te zijn in de liturgie kan ik geloven handen en voeten geven

Toen Budding een jaar of elf was, startte hij als kerkorganist. In totaal had hij twaalf jaar lang les aan het conservatorium in Utrecht. „Ik was vastberaden om beroepsmusicus en kerkorganist te worden. Dat was mijn doel en ik ging ervoor.”

Budding is als kerkorganist in dienst van de protestantse gemeente in Gouda. „Ik speel ’s zondags twee diensten, op woensdagavond het avondgebed en rouw- en trouwdiensten. Op zondagochtend ben ik al vroeg in de kerk om alle tongwerken van het orgel te stemmen. Daarna repeteer ik met de kinderen die het kinderlied gaan zingen. Vanaf het begin van de week overleg ik met de voorganger over de orde van de dienst. De predikant geeft een voorstel en daarna wisselen we daar van gedachten over. Wij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en overleggen hoort daarbij.”

Qua kerkmuziek is Budding erg gehecht aan de lutherse traditie. „”Wie schön leuchtet der Morgenstern” en ”Wachet auf” van Bach vind ik prachtig. De grote verbondenheid tussen woord en toon en de zingbaarheid en het aanstekelijke van deze liederen maken ze tot het prototype van het kerklied. Deze muziek tilt op boven het alledaagse. Door actief te zijn in de liturgie kan ik geloven handen en voeten geven. Als woord en toon elkaar raken, gaat er iets open wat op maandagmorgen niet zo snel gebeurt. Dan kun je boven jezelf uitzingen. Bepaalde dingen zou je niet zo snel zeggen, maar je kunt ze wel zingen. Dat is de kracht van liturgie: het is een stukje verbinding tussen hemel en aarde.”