Levenslang voor Brit die opdracht gaf voor moord Gerard Meesters

„Het gaat om een koelbloedige moord op een volstrekt onschuldig slachtoffer”, zei de rechtbankvoorzitter. Hij sprak van „een nietsontziende, ontwrichtende moord”.

D. is een beruchte figuur in de internationale drugshandel. Hij heeft Meesters (52) op 28 november 2002 laten liquideren, omdat diens zus in Spanje een grote partij hasj van hem zou hebben gestolen, samen met een vriendin. Meesters, die niets met drugshandel te maken had, werd in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Groningen met acht kogels doodgeschoten.

De schutter, de Brit Daniel S., werd in 2006 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij werkte voor D. en voerde de moord uit in zijn opdracht, concludeert de rechtbank. De rechtbank baseert zich onder meer op verklaringen van de veroordeelde schutter en afgetapte telefoongesprekken. S. heeft niet rechtstreeks D. aangewezen als zijn opdrachtgever, maar volgens de rechtbank „kan het niet anders dan dat de moordopdracht van D. afkomstig is geweest”.

„Opdracht geven om een onschuldige te laten vermoorden getuigt van een ongekende wreedheid”, aldus de rechtbank. „Uit tapgesprekken blijkt dat het doel van de moord op Meesters was om een voorbeeld te stellen.”

Bij de uitspraak van de rechtbank waren onder anderen de zoon en dochter van Meesters aanwezig. Met tranen in de ogen bedankten ze de officieren van justitie, die in 2021 besloten D. te vervolgen. De kinderen leverden zelf een bijdrage aan het onderzoek naar de moord op hun vader, door S. op te zoeken in de gevangenis en hem te ondervragen. „Het voelt als gerechtigheid”, zeiden ze opgelucht. „Het is een erkenning voor de strijd die we hebben geleverd en dat het is gelukt.” Dat er een hoger beroep volgt, hadden ze naar eigen zeggen wel verwacht.

D. zit momenteel in Frankrijk een celstraf van 22 jaar uit voor de import van 1300 kilo cocaïne. Hij was niet bij de uitspraak in Groningen aanwezig.