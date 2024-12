Curatoren vinden koper voor delen failliete winkelketen Blokker

Uit hoeveel winkels Blokker straks bestaat, is nog afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met de verhuurders van de panden met Blokker-winkels en verdere afspraken met franchisenemers. „Dit kan nog enkele maanden in beslag nemen”, hebben de curatoren laten weten.

Zij geven verder aan dat de uitverkoop in de winkels de komende tijd wordt voortgezet. „De meeste winkelmedewerkers hebben hun laatste werkdag voor Blokker op 31 december 2024”, vermelden ze ook. Deze mensen zullen wel door de curatoren op de hoogte worden gehouden van een initiatief om hen in samenwerking met vakbonden weer naar een nieuwe baan te begeleiden. Toen Blokker failliet ging, had het bedrijf ruim 3500 medewerkers in dienst.