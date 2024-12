Laatste dienst in drie Friese kerken, en vier Groninger kerken krijgen middeleeuwse naam terug

Laatste diensten

In drie Friese bedehuizen worden dezer dagen de laatste kerkdiensten gehouden: in Lippenhuizen, Britsum en Wolvega.

De Piterkerk in Lippenhuizen sloot zondag haar deuren. De kerkelijke gemeente met zo’n honderd pastorale eenheden fuseert per 1 januari met de protestantse gemeente te Gorredijk. De uit 1743 daterende Piterkerk werd in juni al overgedragen aan Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zondag 29 december heeft de fusiedienst plaats in de Ontmoetingskerk in Gorredijk, waar dan ook de akte wordt getekend.

In Britsum neemt de protestantse gemeente van Britsum-Koarnjum-Jelsum zondag afscheid van kerkgebouw De Hoekstien (bouwjaar 1968). Als gevolg van een teruglopend ledenaantal is ook instandhouding van deze kerk op de lange termijn niet mogelijk.

Volgende week zondag heeft eveneens de laatste dienst plaats in de Kerk op de Hoogte in Wolvega. Dit voorjaar kwamen de gemeente Weststellingwerf en het kerkbestuur van de protestantse gemeente te Wolvega tot overeenstemming over de verkoop van de Kerk op de Hoogte, de pastorie, gemeentecentrum De Ark en het bijbehorende bos aan de gemeente Weststellingwerf. De kerk en het bos zullen worden meegenomen in een opwaardering van het centrum. De overdracht zal begin 2025 plaatsvinden.

De voormalige hervormde kerk in Wolvega is gebouwd in 1646, waarbij nog materiaal is gebruikt van de vorige kerk uit 1543. „Mensen kunnen bijvoorbeeld nog een keer zoeken naar de plek waar Bommen Berend in 1673 met zijn sabel in de preekstoel heeft geslagen”, aldus een woordvoerder.

Middeleeuwse naam

Vier kerken in het noorden van Groningen krijgen hun oorspronkelijke middeleeuwse naam terug: de Fabianus- en Sebastianuskerk in Eenrum, de Jacobuskerk in Saaxumhuizen, de Mariakerk in Westernieland en de Nicolaaskerk in Den Andel.

De Mariakerk in Westernieland. beeld Marianne Wivliet

De hernoeming is een initiatief van organist Dirk Molenaar en zijn vrouw Joke Engel, die de koster van de kerk in Eenrum is. „Onze kerk wordt vaak Laurentiuskerk genoemd. Dat stond ten onrechte zo in een boekje uit 1975”, zegt Molenaar. „Op verschillende websites kwamen we dat ook tegen. Het begon ons zo te ergeren dat we er maar werk van hebben gemaakt. De kerk is immers ooit vernoemd naar de heiligen Fabianus en Sebastianus. Aan de hand van pastoorszegels heeft de Groninger genealoog en historicus Otto Roemeling dat in 2013 onomstotelijk aangetoond in zijn proefschrift ”Heiligen en heren”, over het parochiewezen in het noorden van Nederland vóór 1600.”

De kerken verloren hun oude naam bij de zogeheten Reductie van Groningen in 1594. De stad Groningen capituleerde toen voor het leger van prins Maurits en diens neef graaf Willem Lodewijk, waarmee ook werd gekozen voor het protestantisme.