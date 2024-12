Diaconale organisaties voeren „kerstactie” voor behoud opvang vreemdeling zonder verblijfspapieren

Het kabinet stopt per 1 januari met de financiering van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet. Hierdoor dreigen „honderden mensen” die geen recht hebben op een verblijf in Nederland op straat te belanden, stellen onder meer Kerk in Actie, de Protestantse Diaconie Amsterdam, House of Hope in Rotterdam en de Haagse organisatie Stek, voor stad en kerk.

Met onder meer de website plaatsgenoeg.nl vragen de organisaties om „via een kerstkaart de Nederlandse regering op te roepen de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat Nederland de plicht heeft mensen een bed, bad en brood te bieden, te respecteren”. De kaarten zullen begin 2025 worden aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Asiel en Migratie.

„Mensen die gebruikmaken van een opvanglocatie kunnen niet zomaar ergens anders heen” - Derk Stegeman, directeur Stek, voor stad en kerk

Volgens woordvoerder Derk Stegeman, directeur van Stek in Den Haag, heeft het afschaffen van de bed-bad-broodregeling desastreuze gevolgen. „Mensen die gebruikmaken van een opvanglocatie kunnen niet zomaar ergens anders heen. Zij hebben recht op een menswaardig bestaan. Samen met tientallen organisaties komen we daarom in actie totdat de herberg die Nederland heet weer thuis geeft.”

De Pauluskerk in Rotterdam doet eveneens mee aan de actie. Door het afschaffen van de bed-bad-broodopvang belanden er vanaf januari in Rotterdam „tientallen mensen” op straat, geeft het diaconaal centrum aan. Met de manifestatie Recht op Rust maakt de Pauluskerk hiertegen woensdagavond bezwaar. Zij pleit voor „minimale opvangvoorzieningen en basisrechten voor ongedocumenteerde mensen en alle andere daklozen in de stad”. Met bedden en tenten op het Rotterdamse Stationsplein biedt de kerk gedurende de avond en nacht „dakloze mensen even rust en warmte”.

Rechtszaken

Bij de rechtbank Midden-Nederland diende woensdag een zaak waarin honderd mensen minister Marjolein Faber (Asiel) en de gemeente Utrecht vragen de LVV-opvang per 1 januari niet te beëindigen. Zij vinden dat het stoppen van die opvang „ernstige gevolgen heeft voor hun basisrechten en veiligheid”, meldde STIL Utrecht, een organisatie die hulp biedt aan mensen zonder verblijfsvergunning. Overigens wil de gemeente Utrecht, in tegenstelling tot Rotterdam, de opvang ook na het beëindigen van de rijkssubsidie voortzetten.

Begin december hebben 25 ongedocumenteerden die in Rotterdam op straat dreigen te belanden eveneens de gemeente gedaagd. Ook zij vroegen de rechter om de bed-bad-broodregeling te laten voortduren. De Protestantse Kerk in Nederland betuigde hun daarbij steun.