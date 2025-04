Stroomstoring Enschede voorbij

De stroomstoring die woensdagochtend ruim 20.500 aansluitingen trof in en rond Enschede, is opgelost. Dat meldt Enexis op X. De oorzaak was een kortsluiting bij onderhoudswerkzaamheden aan een station, aldus de netbeheerder. Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet eerder al weten dat een monteur naar het ziekenhuis is gebracht.