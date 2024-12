Ongedocumenteerden vragen om openblijven bed-bad-brood Rotterdam

De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet, loopt op 1 januari af. Minister Marjolein Faber heeft besloten de bijdrage van het Rijk, een kleine 25 miljoen aan alle deelnemende gemeenten stop te zetten. Door de sluiting dreigen in Rotterdam enkele tientallen ongedocumenteerden op straat terecht te komen.

Rotterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid stellen zich op het standpunt dat met het eind van de regeling ook het mandaat om de regeling uit te voeren verdwenen is.

„Doe uw best”, zei een van de gebruikers van de regeling tegen de rechter bij het sluiten van de zitting. De rechter doet binnen maximaal twee weken schriftelijk uitspraak.

De verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (DENK) heeft de raad beloofd te gaan kijken naar een oplossing. Voor een tiental ernstig zieke, oudere of kwetsbare bed-bad-broodgebruikers heeft Rotterdam inmiddels opvang geregeld. Veel van de LVV-gebruikers kampen met lichamelijke of psychische klachten, verslavingen en hebben vaak specifieke hulp nodig.

In november besloot de Rotterdamse gemeenteraad om de opvang van maximaal zes maanden voor vreemdelingen die geen recht hebben op een langer verblijf in Nederland, in het nieuwe jaar te sluiten. Rotterdam kreeg dit jaar van het Rijk 1,4 miljoen euro voor uitvoering van de LVV. Andere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen houden de voorziening wel open en betalen dat uit eigen middelen.

„We houden goede moed”, zegt Maarten Goezinnen van de Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). „Rotterdam moet een voorziening creëren voor iedereen, die op straat moet slapen. Dat is niet ingewikkeld of duur. Sluiting van de LVV zou desastreus zijn. Dat betekent dat het daklozenprobleem in de stad alleen maar groter wordt.”