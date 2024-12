PKN steunt zaak om bed-bad-brood in Rotterdam open te houden

„Noodhulp is onvoorwaardelijk”, stelt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN. „Als samenleving zijn we moreel verplicht om mensen in nood te helpen, ook wanneer ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning.”

De PKN vindt dat Nederland moet blijven opkomen voor mensenrechten. „Iedereen moet aanspraak kunnen maken op de primaire levensbehoeften. Eten, drinken, hygiëne en een geschikte slaapplaats zijn noodzakelijk om te kunnen overleven. Bed, bad en brood moet je niet verdienen, maar zijn het absolute minimum voor ieder mens”, aldus De Groot.

Rotterdam stopt op 1 januari 2025 met de LVV-regeling, zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet. Die voorziening is bedoeld voor vreemdelingen die geen recht hebben op een langer verblijf in het land. In het Rotterdamse coalitieakkoord hebben de fracties van Leefbaar Rotterdam, VVD, DENK en D66 afgesproken met de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) te stoppen als Den Haag niet meer meebetaalt. Die miljoenensteun stopt op 1 januari.