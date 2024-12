Schoof: Oekraïne bepaalt voorwaarden onderhandelingen

Dat zei minister-president Dick Schoof dinsdagavond in een Kamerdebat. Dat stond geagendeerd ter voorbereiding van de EU-Westelijke Balkan Top, woensdag, en de Europese Raad, donderdag, die grotendeels in het teken zal staan van de ontwikkelingen in Syrië.

Over het Nederlandse standpunt rond Oekraïne was vooraf onduidelijkheid ontstaan. Defensieminister Ruben Brekelmans maakte in een maandag verschenen interview in Trouw duidelijk vredesonderhandelingen niet langer uit te sluiten. De eventuele deelname van Nederland aan een mogelijke vredesmacht zou volgens Brekelmans af moeten hangen van de vorm en inhoud daarvan.

Na een vergadering van de EU-buitenlandministers in Brussel zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) echter nog nergens op vooruit te willen lopen. „Op dit moment is het nog te vroeg om al concreet te spreken over hoe, wat, waar en wie.”

Meerdere oppositiepartijen beluisterden in de woorden van beide bewindspersonen een tegenstrijdigheid. „Waar is het kabinet nu precies mee bezig?” vroeg D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij wees erop dat het staatspersbureau van het Kremlin over Brekelmans’ uitspraken dolenthousiast was geraakt. „Ze zeiden: wij zijn ook voor onderhandelingen en het enige wat daarvoor nog even hoeft te gebeuren is dat Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit eigen land.”

„Poetin wil geen onderhandelingen, hij eist de capitulatie van Oekraïne”, zei CDA’er Derk Boswijk. „Uiteraard is het goed om scenario’s te bespreken en een sterk Europees front te vormen, zeker met het oog op het presidentschap van Trump. Maar de signalen moeten wel consistent en krachtig zijn.”

Brekelmans werd meteen na zijn uitspraken krachtig weersproken door zijn Estse ambtgenoot. „Hoe is het mogelijk dat een minister bij een onderwerp van zo’n groot, geopolitiek belang een lijn uitzet die direct wordt tegengesproken?” zo vroeg Boswijk zich af.

Het lukte Schoof uiteindelijk de gemoederen wat te laten bedaren. „Laat er geen misverstand over bestaan: voor ons blijft de leidraad dat Oekraïne leidend is in de inzet en de voorwaarden om een rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen. De territoriale integriteit en het voortbestaan als vrije en democratische staat Oekraïne is cruciaal, ook voor de veiligheid van Europa, de NAVO en Nederland”, zei de premier. Volgens hem bestaat er hierover binnen het kabinet geen verschil van mening.