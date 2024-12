Veldkamp wil niet speculeren over vredesmacht Oekraïne

Binnenland

Buitenlandminister Caspar Veldkamp vindt het te vroeg om te speculeren over een vredesmacht of -missie in Oekraïne en eventuele deelname daaraan van Nederland. Dat zei hij maandag na afloop van een vergadering van de EU-buitenlandministers in Brussel, waar het volgens Veldkamp niet „specifiek” over een vredesmacht is gegaan.