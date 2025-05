Faber krijgt weer kritiek en hersteloperatie verloopt belabberd

Petitie

„Gek hè, stem je op clowns, krijg je een circus.” Ene Norman is helemaal klaar met minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie. Op de website van DeGoedeZaak geeft hij zijn mening over het optreden van de PVV-minister. De bewindsvrouw kwam in opspraak om haar afwijzing van een uitje voor jeugdige asielzoekers in Sint Annaparochie. Die zouden naar De Efteling gaan, maar daar stak de bewindsvrouw een stokje voor.

De linksige actieclub DeGoedeZaak startte naar aanleiding van Fabers actie een petitie gericht aan VVD, BBB en NSC. Daarin vragen de initiatiefnemers om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Faber. De petitie is ondertussen al ruim 130.000 keer ondertekend.

Wie Faber kent weet dat een dergelijk actie haar niet zo veel zal doen. Maar ondertussen krijgt ze ook kritiek van een serieuzere instantie, namelijk de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Doetinchemse burgemeester en vicevoorzitter van de VNG, de VVD’er Mark Bouwmans, is ook klaar met Faber. Volgens hem moet de bewindsvrouw zich op belangrijker zaken richten dan op het uitje. Bouwmans maant Faber: „Kijk bijvoorbeeld naar de onrust over het intrekken van de Spreidingswet, naar de huisvesting van statushouders of naar de opvang van asielzoekers. Dit zijn de grote vraagstukken die om een oplossing vragen.”

Minister Faber van Asiel en Migratie, beeld ANP, Lina Selg

Onderzoek

„Huilende medewerkers, schreeuwende leidinggevenden, openlijke ruzies op de werkvloer en (seksuele) intimidatie.” Adviesbureau Berenschot schetste vorige week een onthutsend beeld van de sfeer bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. De uitvoeringsorganisatie is vijf jaar geleden opgericht om de tienduizenden ouders te compenseren voor de schade die ze opliepen nadat de Belastingdienst hen ten onrechte betichtte van fraude met kinderopvangtoeslag.

Het rapport van Berenschot staat niet op zichzelf. De Stichting Gelijkwaardig Herstel, die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaat en voorheen werd geleid door prinses Laurentien, sloeg enkele weken geleden al alarm over aanhoudend wantrouwen van het ministerie jegens de stichting.

De omvang van de toeslagenaffaire kwam ooit aan het licht na een rapport van een parlementaire-ondervragingscommissie in 2020 en een parlementaire enquête in 2024. Zou er straks weer een parlementair onderzoek nodig zijn? Nu naar de manier waarop het ministerie van Financiën de hersteloperatie uitvoert?

Agenda

De Tweede Kamer gedenkt dinsdag het overlijden van paus Franciscus. Daarna meldt de agenda onder meer het afscheid van NSC-voorman Pieter Omtzigt en een debat over de situatie in het Midden-Oosten. Woensdag staan discussies aangekondigd over het concurrentievermogen van Europa en het faillissement van een commerciële huisartsenketen. Donderdag behandelt de Kamer het rapport van de commissie-Sorgdrager over een vergisbombardement van Nederlandse F16’s op de Iraakse stad Hawija in 2015.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.