JDE Peet’s hard onderuit op Damrak na verkoopadvies

De Amerikaanse zakenbank benadrukte in het advies dat de flink gestegen koffieprijzen de verkopen van het concern kunnen raken. Naast Douwe Egberts is JDE Peet’s ook eigenaar van bijvoorbeeld L’Or en Senseo. In de tweede helft van het boekjaar van JDE Peet’s zijn de termijncontracten voor koffie met 65 procent gestegen door zorgen over schaarste, aldus de analisten. De bank waarschuwde verder dat als de prijzen hoger zijn dan die van concurrenten, JDE Peet’s mogelijk het risico loopt van de beurs te worden verwijderd.

De AEX-index zakte 0,2 procent op 889,66 punten. De MidKap daalde 0,8 procent op 841,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot zo’n 0,8 procent. Die in Parijs steeg 0,1 procent.

BAM steeg 5,1 procent en behoorde tot de grootste winnaars op het Damrak. Beleggers reageerden op het nieuws dat het Openbaar Ministerie niet genoeg bewijs heeft gevonden van omkoping door het bouwbedrijf. Wel moet BAM 30.000 euro betalen wegens onduidelijke administratie rond betalingen voor projecten in Afrika. BAM liet ook weten zijn belang van 50 procent in Invesis te verkopen aan pensioenfonds en samenwerkingspartner PGGM.

Aegon verloor 2,3 procent, nadat de verzekeraar maandag al 5,8 procent was gezakt. Spruce Point kwam met een kritisch rapport over Aegon. Het investeringsbedrijf beschuldigde Aegons dochteronderneming World Financial Group (WFG) van agressieve verkooppraktijken en stelde dat het bedrijfsmodel sterke gelijkenissen vertoont met een piramidespel. Ook voorspelde Spruce een forse waardedaling van aandelen Aegon op de langere termijn. Spruce verdient zijn geld met short-selling, waarbij wordt gespeculeerd op een koersdaling van een aandeel.

PostNL zakte 1,3 procent. Het postbedrijf wil Linde Jansen benoemen tot de nieuwe financieel directeur. Jansen, die momenteel een financiële functie heeft bij Heineken, volgt Pim Berendsen op. Eerder meldde PostNL al dat Berendsen in het voorjaar de functie van bestuursvoorzitter Herna Verhagen overneemt.

De euro was 1,0501 dollar waard, tegen 1,0507 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 69,55 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 72,80 dollar per vat.