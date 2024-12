Bronnen: Russische generaal Kirillov gedood door Oekraïne

Kirillov kwam volgens de Russische autoriteiten dinsdagochtend om toen hij samen met zijn assistent een appartementengebouw uitliep. Een Russische onderzoeksdienst zegt dat hij gedood werd door een bom in een elektrische scooter die daar geparkeerd stond. Dat wordt bevestigd door de Oekraïense veiligheidsbron.

De ontploffing was een „speciale operatie” van de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe, zegt een bron bij die dienst tegen de persbureaus. „Kirillov was een oorlogsmisdadiger en absoluut een legitiem doelwit, aangezien hij opdracht gaf voor het gebruik van chemische wapens tegen de Oekraïense krijgsmacht.” Mogelijk volgen er meer aanslagen. „Zo’n roemloos einde wacht iedereen die Oekraïners doodt. Vergelding voor oorlogsmisdaden is onvermijdelijk.”

Kirillov gaf leiding aan een eenheid die in actie komt als nucleaire, biologische of chemische wapens zijn gebruikt. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat de eenheid zelf ook chemische wapens heeft ingezet in Oekraïne. Rusland ontkent dat.