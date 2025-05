Alle uit Belgische gevangenis ontsnapte gedetineerden weer vast

De overige vijf werden woensdag al aangehouden. De zes ontsnapten uit de gevangenis door over een zes meter hoge omheining te klimmen. Daardoor raakten drie al zo gewond dat ze direct konden worden ingerekend. De politie vond de andere twee na een zoektocht met een helikopter en speurhonden.

Eerder ontsnapten ook al gedetineerden uit de gevangenis van Saint-Hubert. In 2023 braken tien gevangenen uit die met een kettingzaag een gat in de omheining hadden gemaakt. In 2012 ontsnapten drie gedetineerden die lakens uit hun celraam hadden gehangen en zich naar beneden lieten glijden.