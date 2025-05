Rusland en Oekraïne beledigen elkaar voor vredesoverleg

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov hekelde bovendien het voorstel van Zelensky voor een persoonlijke ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Istanbul. Hij noemde Zelensky om die „eis” een „zielig persoon”.

Zelensky zegt een topdelegatie te hebben gestuurd om over vrede te praten. Rusland zou eerst over andere aspecten van de oorlog willen praten. De Russische delegatie is volgens Zelensky van „decoratief” niveau. De landen zijn hierdoor in een patstelling geraakt, aldus een Turkse bron. Een Russische diplomaat zegt dat een staakt-het-vuren alleen mogelijk is als er een strategie is vastgesteld voor het oplossen van het conflict tussen de twee landen.

Volgens het Kremlin is de Russische delegatie klaar voor overleg, maar is het niet bekend of Oekraïne komt opdagen. Zelensky liet in de ochtend weten dat hij na een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de volgende stappen bepaalt.

Oekraïne en Rusland staan op het punt voor het eerst in ruim drie jaar vredesonderhandelingen te houden. Dat gebeurt op initiatief van Poetin. Hij reageerde daarmee op een voorstel van Oekraïne en bondgenoten om een staakt-het-vuren van dertig dagen in te voeren. Zelensky stelde Poetin vervolgens voor elkaar in Istanbul te treffen, maar die ging niet akkoord. Het Kremlin meldt dat Poetin woensdagavond topfunctionarissen sprak en de delegatie instructies gaf.

De Amerikaanse president Donald Trump, die in het Midden-Oosten is, denkt dat er „niets gaat gebeuren” totdat Poetin en hij samenkomen. Hij zei eerder mogelijk naar Turkije te gaan als er aanleiding voor is. Volgens het Kremlin heeft Poetin ondanks die aankondiging geen plannen om naar Istanbul te gaan. Het Witte Huis liet daarop weten dat Trump niet naar Turkije gaat.