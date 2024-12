Onderzoek naar moordaanslag op topgeneraal in Moskou

Een bom in een geparkeerde scooter ging af toen de twee een pand in Moskou verlieten, melden Russische media.

De 54-jarige Kirillov was sinds 2018 de bevelhebber over de Russische eenheden die gespecialiseerd zijn in acties onder omstandigheden waarbij nucleaire, biologische of chemische wapens zijn ingezet.

Maandag heeft een openbaar aanklager in Kyiv hem aangeklaagd voor het gebruik van verboden chemische wapens in Oekraïne, aldus de Kyiv Independent.