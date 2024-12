Kamper Poortkerk (GG) neemt vernieuwd gebouw in gebruik: „Dit is niet mijn kerk, dit is de gemeente van de Heere”

In de hagelnieuwe kerkenraadskamer zitten drie leden van de bouwcommissie aan tafel: ouderling F.J. Verweij, voorzitter van de kerkenraad, ouderling J. van Es, voorzitter van de bouwcommissie, en D.L.M. Markusse, koster en gastheer. Zo’n 25 stoelen staan rond de ovaalvorminge consistorietafel. Aan het einde van het vertrek beslaat een kastenwand de ruimte van links naar rechts.

Het drietal heeft een intensieve tijd achter de rug, de koster niet het minst. Het is per slot van rekening zíjn kerk. „Nee, dit is niet mijn kerk, dit is de gemeente van de Heere. Dit is een gebouw van hout en steen, dat is waar, maar er is toch meer dan dat. Hier moet het Woord het doen, en het Woord zal het ook doen. Hier worden zondaren toegebracht tot de schare die zalig wordt.”

Ezechiël

Verweij moet denken aan woorden van de profeet Ezechiël: „De heerlijkheid des Heeren vervult het huis. We zijn afhankelijk van de zegen des Heeren. Je kunt een mooi kerkgebouw hebben, maar als de Heere het huis niet gaat vervullen, hebben we nog niets. Hier wordt op zondag verkondigd dat zondaren met God verzoend moeten worden, en dat dat kán in Zijn Zoon Jezus Christus.”

In de kerkzaal wacht alles op de dingen die komen gaan. Zeventig jaar geleden werd deze kerk gebouwd. De lampen aan het plafond zijn nog dezelfde, nu zijn ze in goud gespoten. Er zijn nog steeds zo’n duizend zitplaatsen.

Het gerenoveerde interieur. beeld RD, Anton Dommerholt

De buitenkant van de Poortkerk van de gereformeerde gemeente in Kampen is vrijwel ongewijzigd gebleven. Rechts van het kerkgebouw ligt de nieuw bestrate parkeerplaats. Jaren geleden was er nog weleens sprake van dat de gemeente zich zou splitsen, dat er ook in IJsselmuiden een kerkgebouw zou komen. Maar de groei in het ledental is er wel uit. Een tweede gemeente is niet meer in beeld.

„Dit is voor ons een plaats met historische waarde, beschermd stadsgezicht zelfs” - Ouderling J. van Es, voorzitter bouwcommissie

Van Es is blij dat de gemeente blijft samenkomen op dezelfde plaats. „De burgerlijke gemeente wilde ons ook graag hier houden. Dit is voor ons een plaats met historische waarde, beschermd stadsgezicht zelfs. Echte Kampenaren zijn aan deze plek gehecht.”

Zaalruimte

De gemeente heeft voor deze renovatie rijkssubsidie gekregen in het kader van duurzaamheid, een zogenoemde Dumava-subsidie (investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed), ter waarde van ruim 500.000 euro. De kerkzaal en het verenigingsgebouw worden straks gasloos verwarmd.

De meeste vernieuwingen bevinden zich achter de kerk. Daar is bijna alles nieuw. Er is een nieuwe keuken, een nieuwe ontmoetingshal, een nieuwe opbaarruimte en er zijn nu zes zalen beschikbaar, verdeeld over twee verdiepingen, met daarboven nog een timmerzolder voor de jeugd. Ook de voormalige grote zaal is gerenoveerd en heet nu de Beukelaarzaal. Aan de wand van de vide in de hal staan breeduit de oude woorden uit Psalm 100 geschreven: ”Gaat tot Zijn poorten in met lof”.

”Gaat tot Zijn poorten in met lof...” beeld gg Kampen