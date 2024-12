Vanuit rijke westerse landen vrijwilligers sturen om tijdelijk te gaan werken in weeshuizen in arme landen is schadelijk voor de betreffende kinderen, schrijft Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. „Meer dan 300 wetenschappelijke studies tonen aan dat het opgroeien in een tehuis schadelijk is voor kinderen. Vooral tijdelijke vrijwilligers maken de situatie erger. Hun komen en gaan veroorzaakt herhaalde breuken in de al fragiele hechtingsrelaties van kinderen. Dit leidt tot diepe gevoelens van verlating en kan resulteren in hechtingsstoornissen en trauma’s.”

Door vrijwilligerswerk wordt het fenomeen van weeshuizen in stand gehouden, schrijft Kerk in Actie, die zich aansluit bij een eerdere oproep van Better Care Network Netherlands, waarvan de organisatie lid is. „Zonder die financiële steun zouden veel weeshuizen niet meer bestaan, en zouden kinderen in hun eigen gemeenschap of bij familie kunnen opgroeien.”

Stage of studie

Op de website weeswijs.nu staat een vrijwilligerstest die „jongeren helpt zinvol werk te vinden dat écht bijdraagt aan de lokale gemeenschap”. En via thnxnothnx.nl kunnen jongeren manieren vinden „om vrijwilligerswerk te doen dat gezinnen juist versterkt”, schrijft Kerk in Actie. Opties die op deze site worden genoemd, zijn onder meer om vrijwilligerswerk te gaan doen in Nederland („Hier ken je de taal en cultuur en vallen er nog veel ‘nieuwe werelden’ te ontdekken”), om online vrijwilliger te worden of om in het buitenland juist een stage of een studie te gaan doen.