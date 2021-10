Belangrijke campagne over schaduwzijden van weeshuizen

Wie kennis neemt van de groei van het aantal weeshuizen in landen als Uganda en Cambodja zou denken dat het aantal wezen daar schrikbarend toeneemt. Leefden er in 1992 3000 kinderen in Uganda in weeshuizen, in 2019 waren dat er 50.000, verspreid over honderden weeshuizen. In Cambodja steeg het aantal weeshuizen van 150 in 2005 naar meer dan 400 in 2017. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit patroon de laatste jaren veel is veranderd.