Staatsmedia: president Assad is en blijft in Damascus

Onder de berichten over het eventuele vertrek van Assad was een artikel in de Wall Street Journal dat stelde dat Egypte en Jordanië erop hebben aangedrongen dat Assad Syrië verlaat. De Egyptische regering heeft dit volgens plaatselijke media tegengesproken.

Het bewind in Syrië weerspreekt ook dat in het zuiden van het land een groot rebellenoffensief gaande is waar regeringstroepen zich voor terugtrekken. Volgens het leger zijn militairen „gehergroepeerd” nadat soldaten op afgelegen controleposten waren aangevallen door „terroristische elementen”.

Rebellen zeggen de zuidelijke provincies Daraa en Sweida vrijwel helemaal te hebben ingenomen. Ze trekken naar eigen zeggen vanuit het zuiden naar de rand van Damascus. Volgens de Syrische staatsmedia is dat evenmin waar. Wel zijn volgens deze media in delen van de regio Damascus „slapende cellen” van rebellengroepen de straat op gegaan om paniek te veroorzaken.