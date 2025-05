Britse regering: verplichte chemische castratie zedendelinquenten

Het voorstel bouwt voort op een proefproject dat in 2022 van start ging in gevangenissen in het zuidwesten van Engeland, waar libido-remmende medicatie op vrijwillige basis wordt aangeboden.

Een onafhankelijk onderzoek voorspelde een tekort van bijna 9800 gevangenisplaatsen begin 2028. Een van de aanbevelingen is een breder gebruik van chemische onderdrukkers om recidivecijfers te verlagen. De eerste stap is dat nog eens twintig gevangenissen in twee nieuwe regio’s de behandeling gaan toepassen.

Wetenschappelijk bewijs toont duidelijk aan dat het gebruik van chemische onderdrukkers effectief kan zijn bij het „aanpakken van gevaarlijke overtreders en daarom breiden we het gebruik ervan uit”, aldus de regering.