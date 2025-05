Premier Israël negeert justitie en kiest nieuwe inlichtingenchef

De Shin Bet, die zich bezighoudt met antiterrorisme, staat in het middelpunt van een groeiende politieke strijd tussen Netanyahu’s rechtse coalitieregering en een reeks critici, variërend van leden van het veiligheidsapparaat tot families van gijzelaars in de Gazastrook. Het hoofd van Shin Bet, Ronen Bar, kondigde in april zijn ontslag aan en zei dat hij op 15 juni zou aftreden, zes weken nadat Netanyahu had geprobeerd hem te ontslaan.